Житель Дедовического района наказан за угрозы в адрес своей сожительницы

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-28T18:53:50+03:00

Во время пьяной ссоры он набросился на женщину и стал душить, выкрикивая при этом, что сейчас убьет

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Мировой судья судебного участка Дедовичского района Псковской области вынес приговор 45-летнему местному жителю. За угрозы в адрес женщины его отправили на исправительные работы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Дедовичского района, начиналась история в июле этого года. Сидел мужчина в своей квартире и тихонечко выпивал. Не один был в квартире, с любимой женщиной. Слово за слово, вышел них спор, который вскоре перерос в ссору. Да такую, что в какой-то момент хозяин жилья не выдержал, набросился на свою сожительницу и стал ее душить. И кричал при этом, что вот сейчас убьет ее.

Женщина так сильно испугалась, что решила не прощать подобный поступок своему избраннику. Она обратилась в правоохранительные органы. В результате против мужчины возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы» (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Материалы предали в суд. Вердикт вынесен. Приговор суда уже вступил в законную силу.