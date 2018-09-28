В Псковской области выбрали лучшие поселения в пяти номинациях

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-28T19:10:41+03:00

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит в регионе уже третий раз

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В Псковской области третий год подряд выбрали лучшие городские поселения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, населенные пункты боролись за победу в пяти номинациях.

Каждую заявку рассматривало компетентное жюри. Среди поселений в номинации «Красота, комфорт и порядок» победили Струги-Красные, Лычевская волость Великолукского района, где проживает больше 1700 человек, и Голубовская волость Опочецкого района, где живет меньше 1700 псковичей. «Самым здоровым поселением» признали Новоржев, Полновскую волость Гдовского района и Черская волость Палкинского района. «Территорией культуры» теперь имеют право называться Себеж, Переслегинская волость Великолукского района и Самолуковская волость Локнянского района. Кстати, в этой номинации жюри пришлось поломать голову, чтобы выбрать победителей среди огромного количества заявок.

Все муниципалитеты получат денежные гранты: 1,5 миллиона рублей для городских поселений, и миллион для сельских.