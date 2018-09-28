2018-09-28T19:38:26+03:00
Общество

Митрополит Псковский и Порховский возглавит Ассоциацию исторических парков России

Решение о создании такого института принято 28 сентября на федеральном форуме в Ставрополе
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковский парк истории России войдет в российскую ассоциацию подобных учреждений.Псковский парк истории России войдет в российскую ассоциацию подобных учреждений.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ассоциация исторических парков России появится в стране. Такое решение принято на Федеральном форуме «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего», который в эти дни проходит в Ставрополе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Российском военно-историческом обществе, на форуме прошло голосование в поддержку проекта, а также принятие устава ассоциации.

Возглавит ее председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Участниками форума, кстати, стали представители уже действующих в России исторических парков. Сейчас их 17. Но в ближайшее время станет больше. И один из новых парков будет создан в Пскове. Об этом ранее уже говорил владыка Тихон, идея поддержана региональными властями и лично губернатором Михаилом Ведерниковым.

Предполагается, что исторический парк в Пскове станет крупной образовательной площадкой, на базе которой будут проводиться уроки по истории и культуре, а также внеклассные мероприятия для школьников разных возрастов.

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