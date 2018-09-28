2018-09-28T19:34:51+03:00
Общество

В Пскове Детская областная больница получит новый аппарат для рентгенографии

Начальная цена контракта – около 11 миллионов рублей
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Новый рентген аппарат в детской областной больнице позволит лучше диагностировать травмы у юных псковичей.Новый рентген аппарат в детской областной больнице позволит лучше диагностировать травмы у юных псковичей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Для детской областной больницы, находящейся в Пскове, приобретут новый аппарат для рентгенографии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сейчас уже проводится электронный аукцион по поиску поставщика такой услуги. Информацию об этих торгах опубликовали на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Стартовая максимальная стоимость этого контракта составляет примерно 11 миллионов рублей.

– Новый аппарат для рентгенографии должны доставить в Псков, в Детскую областную больницу до 15 декабря 2018 года, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание также и на то, что деньги на это устройство для исследования внутренних органов рентгеновскими лучами пойдут из регионального бюджета. Псковская область выделила эти необходимые на аппарат средства в рамках программы «Развитие здравоохранения Псковской области на 2014–2020 годы».

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