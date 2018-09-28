2018-09-28T19:50:33+03:00
Звезды

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал перекрасить зал театра в Пскове

Его вердикт: выбранный цвет слишком светлый и не позволяет сделать полное затемнение
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Юрий Грымов. Фото: Юлия МЕШКОВА.Юрий Грымов. Фото: Юлия МЕШКОВА.
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Именитый режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» (Москва) Юрий Грымов прибыл с труппой в Псков, где в течение трех дней будут даны спектакли. И первое знакомство с площадкой заставило дать критическую оценку увиденному. Не понравился режиссеру цвет стен и потолка в зале. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Перекрасьте вы это в темно-серый, - заявил Юрий Грымов. - Я не верю, что это историческая выкраска. Потому что те фотографии, которыми могли руководствоваться, были черно-белыми.

По словам худрука «Модерна», существующие условия не позволяют создать полное затемнение в зале, в результате зритель отвлекается от происходящего на сцене.

- Люди в театр приходят ради того, что на сцене, а не ради того, что на стенах, - резюмировал Грымов.

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Корреспондент «Комсомолки» взял интервью у Юрия Грымова накануне поездки театра в Псков. Какими были ожидания худрука, и что он хотел показать псковскому зрителю (подробности).

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