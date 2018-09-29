Медики проведут выездную вакцинацию в Пскове с 1 по 5 октября

СЕГОДНЯ 11:01 2018-09-29T11:01:06+03:00

Мобильный ФАП полдня будет стоять на Завеличье, а полдня - на Запсковье

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В Пскове продолжается выездная вакцинация горожан. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Псковской городской поликлинике, мобильный ФАП будет работать с 1 по 5 октября.

Регистрационный номер передвижного медицинского пункта - В862КР60. Полдня автобус простоит на Завеличье, у гипермаркета «Империал». Если быть точнее, время работы ФАПа у дома № 41 по улице Коммунальной с 10.00 до 14.00. После этого автобус поедет на Запсковье к другому гипермаркету - «Семейный магнит». Здесь врачи будут прививать псковичей с 15.00 до 18.00. При себе обязательно надо иметь паспорт и медицинский полис.

Сотрудники городской поликлиники готовы выезжать в организации, чтобы прививать псковичей на рабочем месте. Для этого нужно обратиться к главному врачу медучреждения по телефону 8 (8112) 53-49-42, или позвонить в отдел профилактики по телефону 8 (8112) 53-62-14.

КСТАТИ

За период вакцинации планируется привить от гриппа 280 тысяч человек. Вакцины хватает. Беременным нужно прививаться в первую очередь. А вот с прививкой от кори придется подождать до середины октября.