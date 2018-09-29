Псковские полицейские продолжают искать Светлану Серка, пропавшую в 2005 году

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-29T11:40:26+03:00

Женщина работала в Пскове, но была зарегистрирована в Палкинском районе

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Псковские полицейские продолжают искать жительницу области Светлану Серка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она перестала выходить на связь с родственниками в 2005 году.

Прописана Светлана в деревне Дешманы Палкинского района, но работала на рынке «Нива» и жила в районе Завеличья на протяжении пяти лет. До этого в Псковскую область женщина переехала из Красноярского края. После того, как женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу и обратились в полицию.

На вид Светлане Серка примерно 50 лет. Она небольшого роста - около 158 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы темные, прямые. Лицо овальное с слегка заостренным подбородком и прямым носом. Глаза зеленого цвета, над ними дугообразные брови. В ушах проколы для сережек. Есть у Светланы и особая примета: между указательным и большим пальцем на одной из рук есть шрам от ожога.

КОНКРЕТНО

Если вам известна какая-нибудь информация о местонахождении Светланы Серка нужно сообщить о ней по телефону: 8 (8112) 59-63-09, 8 (921) 215-08-89, 02.