Жильцы домов № 31 и 33 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на состояние дорог во дворе

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-29T18:38:35+03:00

На карте Пскова можно отмечать дворы, в которые не ездят такси: Октябьский, 31, Юбилейная, 73А. Фото: Галина Карпутина.

Таксисты переживают за свою подвеску и не заезжают на придомовую територию

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Жильцы домов № 31 и 33 по Октябрьскому проспекту в Пскове жалуются на плохое состояние дорог во дорах. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом в группе в группе «Контроль. Псков» написала жительница одного из домов Галина К.

- Теперь в наш двор на Октябрьском проспекте перестали ездить такси из-за множества глубоких ям на дороге, - отмечает в своем сообщении Галина. - Все боятся сломать подвеску.

По мнению жильцов дома, так продолжаться больше не может. Теперь они ищут, в какую инстанцию обратиться, чтобы хоть кто-нибудь заделал дорожные выбоины.

- На днях случайно забрела в этот двор, - отмечает очевидец Елена. - В луже, которую я увидела, купаться можно. А машины, рассекающие ее, напоминали подводные лодки. Центр города...

КСТАТИ

С подобной проблемой столкнулись жильцы дома № 73А по улице Юбилейной. Дважды из-за ям во дворе автомобили скорой помощи получали повреждения, а жильцы дома меняют подвеску на своих автомобилях каждый год.