СЕГОДНЯ 22:19 2018-09-29T22:19:09+03:00

В ночь на 30 сентября без лишней необходимости лучше на улице не появляться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его порывы могут достигать 18 метров в секунду

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В Псковской области в ночь на 30 сентября прогнозируется усиление ветра. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, такая информация поступила из псковского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра могут достигать значений в 16-18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков ветрено станет около одиннадцати часов вечера 29 сентября, успокоится ветер около двух часов ночи 30 сентября.

Сотрудники МЧС призывают псковичей соблюдать технику безопасности и не выходить на улицу без лишней надобности. Если все-таки придется выйти из дома, то стоит держаться подальше от рекламных конструкций, ненадежных заборов и деревьев.

КСТАТИ

В Псковской области 29 и 30 сентября синоптики прогнозируют ночные заморозки до 2 градусов ниже нуля.