Наталья Малярова из Бежаниц обошла свою коллегу в споре за второе место в конкурсе «Учительница первая моя»

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-30T10:20:47+03:00

Наталья Маслова из Бежаницкой средней школы опередила свою коллегу в споре за второе место. Фото: из личного архива Натальи Масловой.

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Конкурс «Комсомольской правды - Псков» под названием «Учительница первая моя» подходит к концу. Чтобы проголосовать за любимого педагога осталось совсем немного времени.

К утру 30 сентября в голосовании сложилась следующая ситуация. Лидирует по-прежнему Светлана Иванушкина. За нее проголосовали уже больше 2,8 тысяч раз. А вот претенденты на второе и третье место в голосовании поменялись местами. За три дня до конца вторую строчку занимала Ирина Медведева из Бежаниц. Сейчас она переместилась на третье место с результатом 1654 голоса. За сутки до конца голосования на второй строчке расположилась коллега Ирины Артуровны - Наталья Малярова. За время голосования читатели «Комсомолки» проголосовали за нее 2014 раз.

К сожалению, от лидирующей тройки отстала Жанна Паринова. От третьей строчки ее отделяет порядка 500 голосов.

КОНКРЕТНО

Голосование в конкурсе «Учительница первая моя» завершится в ночь на первое октября. После этого редакция газеты «Комсомольская правда - Псков» проверит честность борьбы и объявит результаты. Проголосовать за педагогов можно здесь.