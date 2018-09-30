В Пскове центр занятости населения проведет ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-30T10:43:34+03:00

На ярмарке вакансий можно узнать о вакансиях почтальона и оператора связи. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове 1 октября пройдет ярмарка вакансий. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в городском центре занятости населения, в ней будет участвовать 10 организаций, которые ищут специалистов.

Начнется ярмарка в десять часов утра и продлится три часа. Во время мероприятия кандидаты смогут не только узнать о существующих вакансиях, но и поговорить с психологом по поводу поиска работы, дальнейшего трудоустройства и прохождения повышения квалификации.

В центре занятости открыты больше семнадцати вакансий, среди которых пекарь, слесарь, электромонтер, почтальон, продавец консультант. О каждой из них можно будет узнать больше от сотрудников центра и работодателей, которые будут присутствовать во время ярмарки.

КОНКРЕТНО

Центра занятости по Пскову и Псковскому району находится в доме № 71А по улице Коммунальной. Чтобы попасть в него надо доехать на автобусе до остановки «Улица Печорская».