2018-09-30T12:20:17+03:00
Общество

Одним из лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» стал педагог из Пскова

Он один из участников, кто набрал максимальное количество баллов
Виталий Суриков
Поделиться:
Педагог из Пскова прошел испытания первого этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2018" с максимальным количеством баллов.Педагог из Пскова прошел испытания первого этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2018" с максимальным количеством баллов.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Педагог из Пскова Илья Казанцев стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года - 2018». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, он один из тех, кто набрал максимальное количество баллов в первом очном туре конкурса профмастерства.

Мероприятие проходило в 29 сентября в Санкт-Петербурге. Всего в финальную часть конкурса пробилось 85 педагогов из разных регионов России. Все они прошли муниципальные и региональные этапы.

Теперь педагогам предстоит пройти второй этап конкурса. Они покажут свое мастерство в трех испытаниях: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект». По результатам всех этапов пять лучших учителей допустят к «Разговору с министром», последним испытанием всероссийского конкурса. Имя победителя объявят 5 октября со сцены государственного кремлевского дворца на концерте, приуроченному ко дню учителя.

СПРАВКА «КП»

Илья Казанцев преподает историю и обществознание в лицее № 4 Пскова. В школе он работает уже четыре года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковском районе мужчина ушел в лес и не вернулся
В Пскове центр занятости населения проведет ярмарку вакансий
Наталья Малярова из Бежаниц обошла свою коллегу в споре за второе место в конкурсе «Учительница первая моя»
В Псковской области в ночь на 30 сентября прогнозируется усиление ветра
Стали известны призеры соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области
Псковское УФАС: Использовать билборд для поздравления или признания в любви - незаконно
Жильцы домов № 31 и 33 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на состояние дорог во дворе
В Бежаницком районе медведь за барной стойкой поел мороженое
Псковские полицейские продолжают искать Светлану Серка, пропавшую в 2005 году
Медики проведут выездную вакцинацию в Пскове с 1 по 5 октября
В Псковской области в выходные дни прогнозируются ночные заморозки
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал перекрасить зал театра в Пскове
Найдены 25 семей погибших пленников лагеря «Дулаг-100» под Псковом
В Пскове Детская областная больница получит новый аппарат для рентгенографии
Митрополит Псковский и Порховский возглавит Ассоциацию исторических парков России
В Псковской области выбрали лучшие поселения в пяти номинациях