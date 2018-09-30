Одним из лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» стал педагог из Пскова

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-30T12:20:17+03:00

Он один из участников, кто набрал максимальное количество баллов

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Педагог из Пскова Илья Казанцев стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года - 2018». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, он один из тех, кто набрал максимальное количество баллов в первом очном туре конкурса профмастерства.

Мероприятие проходило в 29 сентября в Санкт-Петербурге. Всего в финальную часть конкурса пробилось 85 педагогов из разных регионов России. Все они прошли муниципальные и региональные этапы.

Теперь педагогам предстоит пройти второй этап конкурса. Они покажут свое мастерство в трех испытаниях: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект». По результатам всех этапов пять лучших учителей допустят к «Разговору с министром», последним испытанием всероссийского конкурса. Имя победителя объявят 5 октября со сцены государственного кремлевского дворца на концерте, приуроченному ко дню учителя.

СПРАВКА «КП»

Илья Казанцев преподает историю и обществознание в лицее № 4 Пскова. В школе он работает уже четыре года.