2018-09-30T16:56:45+03:00
Общество

В Пскове УФАС рассмотрит дело о незаконном повышении тарифов на водоснабжение

Надзорный орган защитил от поборов несколько предпринимателей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Вода предпринимателям, которые арендовали помещения по адресу Октябрьский проспект, дом 50, обходилась в три раза дороже.Вода предпринимателям, которые арендовали помещения по адресу Октябрьский проспект, дом 50, обходилась в три раза дороже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове УФАС рассмотрит дело против частной организации «Возможность», которая нарушила законы «О естественных монополиях» и «О защите конкуренции». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, компания оказывала услуги по водоснабжению и водоотведению в доме № 50 по Октябрьскому проспекту.

Как выяснили антимонопольщики, все началось весной 2018 года. Один предприниматель арендовал помещение и заключил договор о водоснабжении с обслуживающей организацией. Позже эта компания увеличила тарифы, не согласовав это с профильным комитетом в администрации Псковской области. Такая сумма стала непосильной для предпринимателя, потому что превышала тарифы «Горводоканала» в три раза. После образования задолженности сотрудники компании «Возможность» предупредили предпринимателя, что воду ему отключат.

Заседание назначено на 23 октября. Если ООО «Возможность» признают виновным в необоснованном повышении цен, то его руководству грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК «Псков-747» уступил на выезде подмосковному «Долгопрудному» в 11 туре сезона 18/19 ПФЛ
В Псковском районе мужчина ушел в лес и не вернулся
Одним из лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» стал педагог из Пскова
В Пскове центр занятости населения проведет ярмарку вакансий
Наталья Малярова из Бежаниц обошла свою коллегу в споре за второе место в конкурсе «Учительница первая моя»
В Псковской области в ночь на 30 сентября прогнозируется усиление ветра
Стали известны призеры соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области
Псковское УФАС: Использовать билборд для поздравления или признания в любви - незаконно
Жильцы домов № 31 и 33 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на состояние дорог во дворе
В Бежаницком районе медведь за барной стойкой поел мороженое
Псковские полицейские продолжают искать Светлану Серка, пропавшую в 2005 году
Медики проведут выездную вакцинацию в Пскове с 1 по 5 октября
В Псковской области в выходные дни прогнозируются ночные заморозки
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов посоветовал перекрасить зал театра в Пскове
Найдены 25 семей погибших пленников лагеря «Дулаг-100» под Псковом
В Пскове Детская областная больница получит новый аппарат для рентгенографии
Митрополит Псковский и Порховский возглавит Ассоциацию исторических парков России
В Псковской области выбрали лучшие поселения в пяти номинациях