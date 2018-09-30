В Пскове УФАС рассмотрит дело о незаконном повышении тарифов на водоснабжение

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-30T16:56:45+03:00

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В Пскове УФАС рассмотрит дело против частной организации «Возможность», которая нарушила законы «О естественных монополиях» и «О защите конкуренции». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, компания оказывала услуги по водоснабжению и водоотведению в доме № 50 по Октябрьскому проспекту.

Как выяснили антимонопольщики, все началось весной 2018 года. Один предприниматель арендовал помещение и заключил договор о водоснабжении с обслуживающей организацией. Позже эта компания увеличила тарифы, не согласовав это с профильным комитетом в администрации Псковской области. Такая сумма стала непосильной для предпринимателя, потому что превышала тарифы «Горводоканала» в три раза. После образования задолженности сотрудники компании «Возможность» предупредили предпринимателя, что воду ему отключат.

Заседание назначено на 23 октября. Если ООО «Возможность» признают виновным в необоснованном повышении цен, то его руководству грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.