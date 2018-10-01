2018-10-01T10:00:12+03:00
Происшествия

В Палкинском районе добровольная пожарная дружина помогла тушить пожар в дачном доме

Предположительная причина возгорания – пренебрежение правилами пожарной безопасности при установке печи
Алексей Назаров
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Добровольная пожарная бригада прибыла не место пожара, чтобы не допустить большого распространения огня.Добровольная пожарная бригада прибыла не место пожара, чтобы не допустить большого распространения огня.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На улице Советской деревни Качаново Палкинского района согрел дачный дом. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, здание загорелось из-за нарушения норм противопожарной безопасности при установке печного оборудования.

– На место пожара выехали на двух автоцистернах пять сотрудников из пожарно-спасательной части № 22. Тушить помогла и пожарная команда добровольцев – это два человека на одной автоцистерне, – сообщил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий.

Кроме того, в ведомстве добавили, что пожар произошел в половине первого ночи 30 сентября.

КСТАТИ

Утром в этот же день пожарные выезжали и ещё по одному вызову. В Пыталово на улице Красноармейской загорелся отечественный легковой автомобиль. Выгорел весь салон. По предположению, пламя объяло машину из-за замыкания в электропроводке салона.

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