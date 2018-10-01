В Пскове прошла велоэкскурсия «Непокоренный город»
По историческим местам Пскова днем 29 сентября прошла велоэкскурсия под названием «Непокоренный город». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, мероприятие собрало 15 псковичей разного возраста.
Участники велопрогулки осматривали стены Псковского кремля. Их путь начался от Варлаамовского угла и проходил по древним псковским башням: Гремячая, Михайловская, Покровская и Мстиславская. Обзорная велоэкскурсия завершилась в центре Псковского кремля, где велоэкскурсанты загадывали желания и узнали о своей малой Родине много интересных исторических фактов.
- Мы ждем следующей экскурсии и обязательно придем снова, - поделились впечатлениями участники акции.
Новые велоэкскурсии уже в планах у организаторов и участников акции.
КОНКРЕТНО
Велоэкскурсию организовали научно-производственный центр по охране памятников при поддержке велодвижения «Velove».