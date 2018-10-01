В Новоржевском районе работающим в школе инвалидам вернули полагающийся отпуск

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-01T10:50:39+03:00

Теперь работники с ограниченными возможностями из Новоржевской средней школы смогут отправиться в заслуженный отпуск. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Раньше эти сотрудники отдыхали на два дня меньше

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В Новоржевском районе инвалидов, работающих в средней общеобразовательной школе, восстановили в правах и вернули обязательный 30-дневный отпуск. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по заключённым с этими инвалидами договорам, дней отпуска таким сотрудникам полагалось меньше, 28.

– Учреждение пренебрегло нормами социальной защиты инвалидов. По статье 23 Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 24.11.1995), отпуск у инвалида не должен быть короче, чем 30 дней, – сообщили в ведомстве.

Сейчас руководство общеобразовательного учреждения исправили условия, прописанные в трудовых договоров, на приемлемые. Кроме того, в ведомстве отметили также, восстановить эти нормы законодательства удалось по инициативе прокурора Новоржевского района. Прокурор направил директору школы постановление, где и потребовал разобраться с нарушениями.