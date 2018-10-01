2018-10-01T10:50:39+03:00
Общество

В Новоржевском районе работающим в школе инвалидам вернули полагающийся отпуск

Раньше эти сотрудники отдыхали на два дня меньше
Алексей Назаров
Поделиться:
Теперь работники с ограниченными возможностями из Новоржевской средней школы смогут отправиться в заслуженный отпуск.Теперь работники с ограниченными возможностями из Новоржевской средней школы смогут отправиться в заслуженный отпуск.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Новоржевском районе инвалидов, работающих в средней общеобразовательной школе, восстановили в правах и вернули обязательный 30-дневный отпуск. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по заключённым с этими инвалидами договорам, дней отпуска таким сотрудникам полагалось меньше, 28.

– Учреждение пренебрегло нормами социальной защиты инвалидов. По статье 23 Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 24.11.1995), отпуск у инвалида не должен быть короче, чем 30 дней, – сообщили в ведомстве.

Сейчас руководство общеобразовательного учреждения исправили условия, прописанные в трудовых договоров, на приемлемые. Кроме того, в ведомстве отметили также, восстановить эти нормы законодательства удалось по инициативе прокурора Новоржевского района. Прокурор направил директору школы постановление, где и потребовал разобраться с нарушениями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Москвы и Санкт-Петербурга в Псковскую область вернулось три картины
В Псковской области пройдет чемпионат профессионального мастерства среди специалистов с инвалидностью
Первый рейс из Москвы в Псков вылетит из «Внуково» меньше чем через сутки
Пропавший в Псковском районе 29 сентября Игорь Никифоров сам вышел из леса
На трассе регионального значения «Порхов - Успенье» отменено ограничение движения
Названа дата финала конкурса красоты «Мисс Псков – 2018»
Псковичей приглашают на моноспектакль «Веселенькие кладбище»
Жители Псковской области встретятся с лауреатами литературной премии «Большая книга»
В Великих Луках задержали автомобиль с похищенными крышками люков
В Гдовском районе из-за небезопасного использования печи сгорели два дома и баня
В Пскове прошла велоэкскурсия «Непокоренный город»
В Палкинском районе добровольная пожарная дружина помогла тушить пожар в дачном доме
На сайте «Комсомолки» завершилось голосование конкурса «Учительница первая моя»