В Великих Луках задержали автомобиль с похищенными крышками люков

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-01T11:37:25+03:00

В Великих Луках пропавшие крышки люков нашли в остановленной для досмотра машине, проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Великих Луках изъяты похищенные крышки люков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ДПС остановили для досмотра автомобиль марки «ИЖ», Каково де было их удивление обнаружить в салоне четыре металлических блина – пропавшие крышки.

За рулем в этот момент находился 27-летний мужчина. Стражи правопорядка пробили по базе и оказалось, что местный житель ранее был судим, а сейчас он нигде не работает.

Стали осматривать крышки и выяснилось, что они чуть ранее были похищены с канализационных колодцев на улице Пограничной в Великих Луках. Было понятно, что их сняли исключительно для того, чтобы сдать в пункт приема цветных металлов.

Все крышки изъяли. В отношении водителя проводится проверка, предстоит установить, сам ли он похитил перевозимое «богатство» или у него был помощник.

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