2018-10-01T12:21:04+03:00
Звезды

Жители Псковской области встретятся с лауреатами литературной премии «Большая книга»

Встречи пройдут в Пскове, Острове, Печорах и Изборске
Алексей Назаров
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Писатели, обладатели литературной премии "Большая книга", встретятся с псковскими читателями.Писатели, обладатели литературной премии "Большая книга", встретятся с псковскими читателями.Фото: Алексей Назаров
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С 1 по 4 октября жители Псковской области пообщаются с писателями, в числе которых финалисты Национальной литературной премии «Большая книга». Помимо Пскова встречи с читателями пройдут в Острове, Печорах и Изборске. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала российский поэт, переводчик Анна Золотарева.

- Встречаемся с жителями регионов каждый раз по-разному. Иногда ожидаешь молодых людей, а приходят 60-летние поэты, которые спрашивают о том, как писать, – сообщила Анна Золотарева.

Писатели увидятся с жителями Псковской области в рамках общероссийского проекта «Большая книга – встречи в провинции». Такие встречи, когда лауреаты «Большой книги» ездят по регионам Российской Федерации, проходят с 2008 года. Задача этих мероприятий – просветительская.

КСТАТИ

«Большая книга» появилась в 2005 году для того, чтобы определить и наградить авторов, чьи произведения внесли вклад в отечественную литературу.

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