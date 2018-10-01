Жители Псковской области встретятся с лауреатами литературной премии «Большая книга»

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-01T12:21:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 4 октября жители Псковской области пообщаются с писателями, в числе которых финалисты Национальной литературной премии «Большая книга». Помимо Пскова встречи с читателями пройдут в Острове, Печорах и Изборске. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала российский поэт, переводчик Анна Золотарева.

- Встречаемся с жителями регионов каждый раз по-разному. Иногда ожидаешь молодых людей, а приходят 60-летние поэты, которые спрашивают о том, как писать, – сообщила Анна Золотарева.

Писатели увидятся с жителями Псковской области в рамках общероссийского проекта «Большая книга – встречи в провинции». Такие встречи, когда лауреаты «Большой книги» ездят по регионам Российской Федерации, проходят с 2008 года. Задача этих мероприятий – просветительская.

КСТАТИ

«Большая книга» появилась в 2005 году для того, чтобы определить и наградить авторов, чьи произведения внесли вклад в отечественную литературу.