2018-10-01T12:30:24+03:00
Звезды

Псковичей приглашают на моноспектакль «Веселенькие кладбище»

Перед зрителями выступит народный артист России, актер Александринского театра Игорь Волков
Анастасия БЕВЗА
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Игорь Волков. Фото: госкомитет по культуре Псковской области.Игорь Волков. Фото: госкомитет по культуре Псковской области.
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Моноспектакль «Веселенькие кладбище» пройдет на псковской сцене 16 октября. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в государственном комитете Псковской области по культуре, перед зрителем выступит именитый артист, гость из Санкт-Петербурга, актер Александринского театра Игорь Волков.

Именно этот спектакль-бенефис принес Игорю Волкову народную известность в день премьеры в 1992 году.

Кстати, артист, можно сказать, проснулся знаменитым, сыграв роль бродячего актера Погостова.

Моноспектакль имеет множество престижных наград. Не раз становился лауреатом театральных фестивалей, таких как «Чеховский фестиваль в Москве», фестиваль моноспектаклей «Вначале было слово…», фестиваля «Русской классики» и других.

Режиссер - Кирилл Николаевич Черноземов. Длительность спектакля: 1 час без антракта. Зритель увидит представление на сцене Псковского академического театра.

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