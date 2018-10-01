2018-10-01T12:42:14+03:00
Звезды

Названа дата финала конкурса красоты «Мисс Псков – 2018»

Заключительный этап пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория»
Алексей Назаров
Поделиться:
По итогам всех этапов кастинга в конкурсе красоты в Пскове участвуют 15 девушек.По итогам всех этапов кастинга в конкурсе красоты в Пскове участвуют 15 девушек.Фото: Татьяна РОДИНА
Изменить размер текста:

Финальный этап конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» пройдёт в Пскове 24 ноября. Кто из участниц наденет корону «Мисс Псков» – судейская коллегия решит в спортивно-развлекательном парке «Простория». Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, билеты вот-вот поступят в продажу, и это мероприятие обещает стать одним из самых ярких шоу-программ года.

По итогам кастингов для участия в конкурсе отобраны 15 девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Эти девушки из Пскова и Псковской области побывали на первой фотосессии и танцевальном мастер-классе. Впереди занятия со стилистами и визажистами, фотографами, модельерами, фитнес-тренерами. К финалу каждая из девушек научится не просто не бояться сцены, а работать на публику, повысит свою самооценку.

КОНКРЕТНО

Во время отбора конкурсанткам предстояло рассказать о себе, а также продефилировать в платьях и купальниках (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Москвы и Санкт-Петербурга в Псковскую область вернулось три картины
В Псковской области пройдет чемпионат профессионального мастерства среди специалистов с инвалидностью
Первый рейс из Москвы в Псков вылетит из «Внуково» меньше чем через сутки
Пропавший в Псковском районе 29 сентября Игорь Никифоров сам вышел из леса
На трассе регионального значения «Порхов - Успенье» отменено ограничение движения
Псковичей приглашают на моноспектакль «Веселенькие кладбище»
Жители Псковской области встретятся с лауреатами литературной премии «Большая книга»
В Великих Луках задержали автомобиль с похищенными крышками люков
В Новоржевском районе работающим в школе инвалидам вернули полагающийся отпуск
В Гдовском районе из-за небезопасного использования печи сгорели два дома и баня
В Пскове прошла велоэкскурсия «Непокоренный город»
В Палкинском районе добровольная пожарная дружина помогла тушить пожар в дачном доме
На сайте «Комсомолки» завершилось голосование конкурса «Учительница первая моя»