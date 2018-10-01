Названа дата финала конкурса красоты «Мисс Псков – 2018»

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-01T12:42:14+03:00

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Финальный этап конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» пройдёт в Пскове 24 ноября. Кто из участниц наденет корону «Мисс Псков» – судейская коллегия решит в спортивно-развлекательном парке «Простория». Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, билеты вот-вот поступят в продажу, и это мероприятие обещает стать одним из самых ярких шоу-программ года.

По итогам кастингов для участия в конкурсе отобраны 15 девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Эти девушки из Пскова и Псковской области побывали на первой фотосессии и танцевальном мастер-классе. Впереди занятия со стилистами и визажистами, фотографами, модельерами, фитнес-тренерами. К финалу каждая из девушек научится не просто не бояться сцены, а работать на публику, повысит свою самооценку.

КОНКРЕТНО

Во время отбора конкурсанткам предстояло рассказать о себе, а также продефилировать в платьях и купальниках (подробности).