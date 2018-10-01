На трассе регионального значения «Порхов - Успенье» отменено ограничение движения

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-01T13:56:20+03:00

Ремонт участка дороги "Порхов - Успенье" отремонтировали, теперь там не придется стоять на светофоре. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В Бежаницком районе на дороге общего пользования регионального значения восстановлено автомобильное движение. Как ранее сообщалось «Комсомольской правдой - Псков», в связи с капитальным ремонтом участка дороги «Порхов - Успенье» было введено временное ограничение движения. Пропуск автотранспортных средств осуществлялся по одной полосе. Дорога регулировалась светофорами.

С 28 сентября ограничение снято, верхние слои асфальта восстановлены, мост через ручей отремонтирован. Автовладельцам открыт беспрепятственный путь по автодороге

Редакция «Комсомольской правды - Псков» обращает внимание на то, что на данный момент также ремонтируется трасса федерального назначения Р-23, между Псковом и Санкт-Петербургом, что сильно увеличивает длительность поездки. Выстраиваете свое время, ориентируясь на ситуации на дорогах.