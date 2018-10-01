Пропавший в Псковском районе 29 сентября Игорь Никифоров сам вышел из леса

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-01T14:34:36+03:00

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В Псковском районе завершилась история с Игорем Никифоровым, который пропал в лесу. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» родственники псковича, он самостоятельно вышел из леса в районе деревни Шушпаново.

Информация о том, что 55-летний мужчина пропал в лесах Псковского района, появилась в социальных сетях днем 30 сентября. К тому моменту связи с ним не было уже около суток. К поискам привлекли сотрудников МЧС, полицию и добровольцев. Владельцы квадроциклов собирались объединиться в одну группу, чтобы помочь в поисках пропавшего.

КСТАТИ

В лесу Псковского района продолжаются поиски Зинаиды Белоноговой. В начале сентября она вместе с родственниками приехала за грибами. Когда все вышли к машине, пожилой женщины не было. За время поискеов было найдено две лежанки, на которых предположительно ночевала пожилая женщина.