Первый рейс из Москвы в Псков вылетит из «Внуково» меньше чем через сутки

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-01T15:50:57+03:00

Меньше суток осталось до момента возобновления авиасообщения между Псковом и Москвой. Фото: пресс-служба авиакомпании "Азимут".

Изменить размер текста: A A

Первый рейс из Москвы в Псков отправится уже меньше чем через сутки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе авиакомпании «Азимут», обслуживающей этот маршрут, свободных мест на борту почти не осталось.

В столице России второго октября будет облачно, днем может пойти небольшой дождь. Воздух прогреется до десяти градусов тепла. Погода не должна задержать пассажиров в воздушной гавани дольше, чем это необходимо.

Регистрация на самолет начнется в аэропорту «Внуково» за два часа до взлета, который запланирован на полдень. Самолет оторвется от взлетно-посадочной полосы и уже в 13.20 приземлится в Пскове. На этом же воздушном судне уже другие пассажиры отправятся в Москву. Вылет запланирован на 16.00. В столице России самолет приземлится в 17.20.

КСТАТИ

О том, что авиаперевозки между Москвой и Псковом возобновятся, стало известно 11 июля 2018 года. «Комсомолка» собрала ТОП-5 фактов об авиаперевозчике, который обслуживает это направление.