2018-10-01T16:35:55+03:00
Общество

В Псковской области пройдет чемпионат профессионального мастерства среди специалистов с инвалидностью

Псковский чемпионат «Абилимпикс» включит сразу 12 профессиональных компетенций
БЕВЗА АНАСТАСИЯ
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Псковичи с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в двенадцати разных профессиональных номинациях.Псковичи с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в двенадцати разных профессиональных номинациях.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области с 9 по 10 октября пройдет ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Пскова, «олимпиада возможностей» помогает людям с ограниченными возможностями ориентироваться на рынке труда.

Церемония открытия состоится в Псковском областном колледже искусств. Принять участие могут школьники, учащиеся и специалисты от 14 до 65 лет. В этом году будут представлены 12 номинаций. Школьники продемонстрируют мастерство бисероплетения и гончарного дела. Студенты покажут себя в штукатурных работах, в строительстве, в поварском и в швейном деле, во флористике, в медицинском и социальном уходе, в адаптивной физкультуре, а также проявят себя как портные и мебельщики. Специалисты посоревнуются в ландшафтном дизайне и на швейном поприще.

КСТАТИ

Соревнования среди представителей разных профессий с ограниченными возможностями проводятся в Пскове при поддержке программы «Доступная среда». Победители "Абилимпикс" отправятся в Москву, где покажут свои навыки на всероссийском этапе.

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