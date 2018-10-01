Из Москвы и Санкт-Петербурга в Псковскую область вернулось три картины

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-01T16:30:36+03:00

В Псковский мужей-заповедник с выставок из других городов вернулись три картины. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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С выствок Москвы и Санкт-Петербурга в Псковский музей-заповедник вернулось несколько картин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповеднике, эти произведения – «Семья» Любови Костенко, «Крым. Ай-Тодор. Розовый капот» Роберта Фалька (1908 год) и «Малоярославец весной» Анны Лепорской (1939 – 1940 годы).

– Произведения Роберта Фалька и Анны Лепорской были в Москве с 31 мая по 19 сентября 2018 года, – сообщили в учреждении.

Эти две картины стали экспонатами на выставке «Импрессионизм в авангарде», проходящей в Музее русского импрессионизма. Что касается «Семьи», то произведение с 27 июля по 9 сентября 2018 года находилось в Музее искусства Санкт-Петербурга, на выставке Любови Костенко «Аккорды живописи».

Примечательно, что уже сейчас все желающие смогут снова увидеть «Крым. Ай-Тодор. Розовый капот» в картинной галерее Псковского музея-заповедника. Насладиться произведением можно ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме выходных и санитарных дней.