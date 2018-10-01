Пользователь сети жалуется, что в поликлинике Великих Лук нет рентген-кабинета

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-01T17:08:40+03:00

В первой поликлинике Великих Лук до сих пор не сделан рентген-кабинет, который обещали открыть несколько месяцев назад. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Пользователь интернета пожаловался, что в Великих Луках в городской поликлинике № 1 до сих пор нет обещанного рентген-кабинета. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков» такая жалоба от Натальи Багнюк размещается на сайте губернатора Псковской области.

Пользователь сети пишет, что рентген-кабинет на 3 места должны были сделать ещё в первой половине 2018 года. После текста об этом интернет-юзер негодует, что из-за отсутствия рентген-кабинета не может получить необходимую медицинскую помощь. «Натальи Багнюк» подмечает также, что распределяемые денежные средства необходимо проверить. Кроме того, пользователь жалуется и на то, что в Великих Луках нет значительных изменений в системе здравоохранения, и что никто не ремонтирует больницы. Обращение своё интернет-юзер заканчивает тем, что хочет видеть прогресс в сфере здравоохранения.

Решать проблему назначили председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.