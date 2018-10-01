2018-10-01T17:42:50+03:00
Общество

В Себеже во время обследования поезда пограничники нашли 300 пачек контрабандных сигарет

Предполагаемая стоимость изъятой табачной продукции – примерно 20 тысяч рублей
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Пограничники в Себеже снова нашли контрабандные сигареты в вагоне товарного поезда.Пограничники в Себеже снова нашли контрабандные сигареты в вагоне товарного поезда.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Себеже на железнодорожном пропускном пункте «Себеж» изъяли 300 пачек сигарет, перевозимых незаконно. На все эти табачные изделия приклеена акцизная марка Республики Казахстан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники управления вместе с псковскими таможенниками обнаружили пачки, когда осматривали грузовые вагоны одного из составов.

Всю изъятую табачную продукцию эксперты оценили в сумму, равную около 20 тысяч рублей.

– Сигареты оказались спрятаны в балках сцепок трёх вагонов. Все пачки были запакованы в чёрные полиэтиленовые пакеты, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что изъятая табачная продукция нехадится у сотрудников Псковской таможни, которые проведут экспертизы и вынесут законное решение. Сейчас силовики выясняют, кто именно пытался провести табачные изделия через границу Российской Федерации.

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