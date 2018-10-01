2018-10-01T18:14:30+03:00
Происшествия

В Себежском районе за кражу телевизора и приставки вор-взломщик получил условный срок

Нанесённый грабителем ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей
Алексей Назаров
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Себежский районный суд наказал взломщика условным сроком.Себежский районный суд наказал взломщика условным сроком.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Себежском районе суд наказал вора-взломщика, укравшего телевизор и приставку, условным лишением свободы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, своими незаконными действиями 21-летний злоумышленник нанёс ущерб порядка 30 тысяч рублей.

– Нарушителя привлекли к ответственности по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что силовики задержали этого молодого человека по горячим следам. Защитники правопорядка установили, что 30 мая 2018 года в посёлке Идрица Себежского района юный грабитель взломал дверь и проник в дом на улице Дзержинского. Тогда из помещения молодой человек и вынес оба электротехнических прибора. Когда подозреваемого поймали, – его предварительно наказали подпиской о невыезде. Однако юноша всё равно попытался скрыться от силовиков, но сделать этого не получилось.

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