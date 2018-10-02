Псковские пограничники задержали 10 иностранцев за попытку незаконно перейти российско-белорусскую границу

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-02T10:13:26+03:00

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В Невельском районе псковские пограничники задержали 10 иностранных граждан за попытку незаконного пересечения российско-белорусской границы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, среди задержанных - 5 уроженцев Украины и по одному представителю Афганистана, Молдавии, Казахстана, Турции и Литвы.

В ведомстве отметили, что беспрепятственно передвигаться между двумя государствами могут только граждане России и Белоруссии. Представители других стран должны проходить паспортный контроль в международных пунктах пропуска.

В пресс-службе отметили, что иностранцы прекрасно понимали, что совершают преступление, однако их это не остановило. Нарушители надеялись «проскочить».

Задержанные привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф в размере 27 000 рублей.