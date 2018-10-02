2018-10-02T10:34:47+03:00
Общество

В Москве началась регистрация на первый авиарейс до Пскова

А первый пассажир получил специальный подарок от авиакомпании
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Первому пассажиру рейса "Москва - Псков" вручили сертификат на бесплатный перелет на да лица.Первому пассажиру рейса "Москва - Псков" вручили сертификат на бесплатный перелет на да лица.Фото: Владимир Кольцов
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2 октября стартует регулярное авиасообщение между Псковом и Москвой. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в аэропорту «Внуково» началась регистрация первых пассажиров ведь именно из столицы России будет совершен первый полет.

- Мы начинаем регистрацию на рейс, - поприветствовал пассажиров заместитель генерального директора Международного аэропорта «Внуково» Антон Кузнецов. - Хорошего полета и удачи.

Встретился с первыми пассажирами и генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов. Он рассказал, что рейсы будут совершаться три раза в неделю бортами Сухой Суперджет, рассчитанными на 100 посадочных мест.

- Сегодня у нас в парке 8 новых самолетов, у нас высококвалифицированный персонал, инженерно-технический состав, - поделился он. - Думаю, рейс доставит вам удовольствие, вы сократите время в пути – полет длится чуть более одного часа.

Первым пассажиром стал Алексей Карпов. Именно ему вручили сертификат на право оформления одного бесплатного перелета на два лица туда и обратно.

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