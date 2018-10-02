2018-10-02T11:00:42+03:00
Общество

В Пскове ищут подрядчиков на ремонты зданий к Ганзейским дням

Первые конкурсные процедуры объявлены, потратить планируют 490 млн рублей
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове приступают к ремонту зданий, дорог и дворов в рамках подготовки к Ганзейским дням.В Пскове приступают к ремонту зданий, дорог и дворов в рамках подготовки к Ганзейским дням.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове отбирают подрядчиков, которым предстоит выполнить ремонты зданий, дорог и дворовых территорий в рамках подготовки города к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, общая сумма средств, выделенных на такие работы из федерального бюджета, составляет 490 млн рублей.

В перечне Дом детского творчества – там нужен ремонт крыши и фасада, школа №2 – будет отремонтирован фасад, баня на улице Советской – там в ремонте нуждаются стены здания и крыша. В ведомстве добавили, что подрядчикам предложены Городской культурный центр, спортклуб «Мастер», здание администрации на улице Некрасова, 24 и другие.

На ремонт дорог в Пскове выделили 238,6 млн рублей. Еще 14,5 млн - на ремонт дворовых территорий.

При этом все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

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