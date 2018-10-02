Стала известная дата проведения семейного праздника «Маленький чемпион»
Псков готовится к проведению очередного семейного фестиваля «Маленький чемпион». Его организатором выступает «Комсомольская правда – Псков» при поддержке администрации города.
Осенью 2018 года фестиваль пройдет в спорткомплексе «Олимп». На площадке снова соберутся самые маленькие спортсмены – их возраст от 6 месяцев до 2 лет. Всем им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.
По традиции в зале будут проводиться игры и конкурсы для родителей, бабушек и дедушек, например, на самую яркую газету в поддержку маленького спортсмена или на командный стиль, мастер-классы для всех членов семьи.
Дата проведения праздника – 11 ноября.
Для участия в фестивале необходима регистрация. Она начнется 3 октября с выходом первого купона участника в еженедельнике «Комсомольская правда».
КСТАТИ
Семейный праздник проводится в пятнадцатый раз.
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