Стала известная дата проведения семейного праздника «Маленький чемпион»

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-02T12:29:54+03:00

11 ноября 2018 года в Пскове в 15-й раз пройдет праздник "Маленький чемпион". Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В пятнадцатый раз он пройдет в Пскове

Изменить размер текста: A A

Псков готовится к проведению очередного семейного фестиваля «Маленький чемпион». Его организатором выступает «Комсомольская правда – Псков» при поддержке администрации города.

Осенью 2018 года фестиваль пройдет в спорткомплексе «Олимп». На площадке снова соберутся самые маленькие спортсмены – их возраст от 6 месяцев до 2 лет. Всем им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

По традиции в зале будут проводиться игры и конкурсы для родителей, бабушек и дедушек, например, на самую яркую газету в поддержку маленького спортсмена или на командный стиль, мастер-классы для всех членов семьи.

Дата проведения праздника – 11 ноября.

Для участия в фестивале необходима регистрация. Она начнется 3 октября с выходом первого купона участника в еженедельнике «Комсомольская правда».

КСТАТИ

Семейный праздник проводится в пятнадцатый раз.