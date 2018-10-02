В Пскове обнаружили двух продавцов, нелегально торгующих древесиной

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-02T14:20:13+03:00

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Псковские активисты ОНФ проверили восемь точек продаж пиломатериалов. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального исполкома ОНФ России в Псковской области, участникам общественного движения показалась подозрительной деятельность двух продавцов.

Как показала проверка по единой государственной информационной системе ЛесЕГАИС, предприниматели оказались недобросовестными. С помощью этой система можно отследит каждый этап движения леса, от вырубки деревьев до их реализации.

– Если продавец не зарегистрирован в ЛесЕГАИС, это может означать, что у него есть древесина неизвестного происхождения и лес реализуется незаконно, – отметили в организации.

Продавцы не прошли проверку общественников, поскольку не провели через программу источник происхождения сырья. Поэтому активисты и усомнились в законности заготовленной древесины и обратиться в контрольно-надзорные органы. Благодаря общественникам сейчас нерадивые бизнесмены привлечены к административной ответственности.