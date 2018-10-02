В Великих Луках задержали мужчину, укравшего у знакомого системный блок
В Великих Луках стражи правопорядка поймали 29-летнего местного жителя, укравшего у знакомого компьютерный системный блок. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дома у нарушителя силовики обнаружили и изъяли часть пропавшего имущества.
– По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают детали произошедшего, – сообщили в ведомстве.
Статья Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которой нарушителя привлекли к уголовной ответственности, – 158.
Нарушитель зашёл в гости к местному жителю, своему знакомому, проживающему в одном из домов на улице Горького. Во время встречи молодые люди распивали алкоголь. После застолья хозяин и заметил, что из квартиры исчез системный блок. Потерпевший не стал медлить и сразу обратился за помощью к сотрудникам полиции.