В Великих Луках задержали мужчину, укравшего у знакомого системный блок

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-02T16:08:43+03:00

В Великих Луках мужчину накажут за кражу техники у знакомого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Великих Луках стражи правопорядка поймали 29-летнего местного жителя, укравшего у знакомого компьютерный системный блок. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дома у нарушителя силовики обнаружили и изъяли часть пропавшего имущества.

– По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают детали произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Статья Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которой нарушителя привлекли к уголовной ответственности, – 158.

Нарушитель зашёл в гости к местному жителю, своему знакомому, проживающему в одном из домов на улице Горького. Во время встречи молодые люди распивали алкоголь. После застолья хозяин и заметил, что из квартиры исчез системный блок. Потерпевший не стал медлить и сразу обратился за помощью к сотрудникам полиции.