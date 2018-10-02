Более 2 млн рублей выплатили рабочим псковского предприятия после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-02T16:14:56+03:00

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Сотрудники псковской прокуратуры проверили «ОКЗ Холдинг» на соблюдение прав работников завода. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки было выявлено административное правонарушение.

Сотрудникам предприятия в течение двух месяцев не выплачивали зарплату. За август-сентябрь 2018 года накопилось таких «невыплат» более 2 млн рублей. В ведомстве сообщили, что прокурор города потребовал немедленно устранить нарушение закона и выплатить в полном объеме заработную плату. Генеральный директор «ОКЗ Холдинга» привлечен к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

На данный момент все работники получили причитающиеся им, задержанные ранее выплаты. Нарушение закона предприятием устранено, подытожили в прокуратуре региона.