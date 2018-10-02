Псковская «Чернильница-2018» получила рекордное количество заявок

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-02T16:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Литературный конкурс «Чернильница-2018» получил рекордное количество заявок. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в информационном отделе «Псковского городского молодежного центра», принять участие в мероприятии изъявили желание 73 литератора.

Первое прослушивание поэтов-чтецов состоится 9 октября в 16:00 в Псковском городском молодежном центре (ул. М. Горького 15). Финал конкурса запланирован на 24 октября. Имена победителей будут оглашены в Пушкинском театре.

Данное мероприятия проходит уже в восьмой раз. В 2018 году «Чернильница» посвящается памяти В.В. Маяковского и его творчеству - в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения именитого советского поэта.

КСТАТИ

Молодые поэты на конкурс отправили 68 стихотворений. А 18 авторов посоревнуются в номинации «Писатели малых жанров» (проза - Ред.). В конкурсе также заявлено 35 чтецов, 5 из которых будут читать произведения на иностранном языке.