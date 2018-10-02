Псковские таможенники вернули 100 товарных партий в республику Беларусь

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-02T16:29:52+03:00

Сотрудниками таможни в 3 квартале 2018 года в Псковской области проверено свыше 20 тысяч автомашин. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Сотрудники псковской таможни на ППУ «Долосцы» и «Невельский» вернули в Белоруссию 100 товарных партий. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе псковской таможни, основанием для возврата товара стало отсутствие необходимых ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, которые говорят о безопасности пищевой продукции. Кроме того, в ходе осмотра стало известно, что условия перевозки некоторых товаров были нарушены.

Масса возвращенной продукции превысила 857 тонн.

В ведомстве также сообщили, что главные отправители сельскохозяйственной продукции - это резиденты Германии, Италии, Литвы, Казахстана, Киргизии и республики Беларусь. А перевозчиками чаще всего выступают российские и белорусские транспортные компании.

КСТАТИ

Всего сотрудниками таможни в 3 квартале 2018 года было проверено свыше 20 тысяч автомашин. 27 % транспортных средств прошли под процедурой таможенного транзита.