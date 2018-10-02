Псковские пограничники и таможенники предотвратили вывоз ценных книг из России

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-02T17:36:40+03:00

В списке книги, которые были изданы в период с 1903 по 1916 годы

Изменить размер текста: A A

В Псковской области сотрудники ФСБ при содействии таможенной службы предотвратили вывоз из России значимых книг. Как сообщали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, в вещах гражданина найдены «Рассказы» Максима Горького, которые были изданы в 1908 году. Также «Дачники» Максима Горького, 1905 года. «Практические записки автомобилистам и шоферам», вышедшие в свет в 1916 году и «Записки врача» Викентия Вересаева, изданные в 1903 году.

В ведомстве уточнили, что находки обнаружили в багажнике автомашины марки «Ниссан». За рулем находился 65-летний россиянин. Границу он пересекал через пункт пропуска «Бурачки». Издания перевозились в личных вещах задержанного.

В пресс-службе добавили, что книги изъяты соответствующими органами, предстоит проведение экспертизы.