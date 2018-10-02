2018-10-02T17:36:40+03:00
Происшествия

Псковские пограничники и таможенники предотвратили вывоз ценных книг из России

В списке книги, которые были изданы в период с 1903 по 1916 годы
Анастасия БЕВЗА
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На российской границе изъяли незаконно вывозимые из страны книги. Фото: Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.На российской границе изъяли незаконно вывозимые из страны книги. Фото: Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.
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В Псковской области сотрудники ФСБ при содействии таможенной службы предотвратили вывоз из России значимых книг. Как сообщали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, в вещах гражданина найдены «Рассказы» Максима Горького, которые были изданы в 1908 году. Также «Дачники» Максима Горького, 1905 года. «Практические записки автомобилистам и шоферам», вышедшие в свет в 1916 году и «Записки врача» Викентия Вересаева, изданные в 1903 году.

В ведомстве уточнили, что находки обнаружили в багажнике автомашины марки «Ниссан». За рулем находился 65-летний россиянин. Границу он пересекал через пункт пропуска «Бурачки». Издания перевозились в личных вещах задержанного.

В пресс-службе добавили, что книги изъяты соответствующими органами, предстоит проведение экспертизы.

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