В Пскове погиб упавший с крыши строитель

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-02T17:57:37+03:00

В Пскове с крыши упал рабочий и разбился. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

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В Пскове во вторник, 2 октября, погиб сорвавшийся с крыши мужчина. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», погибший – гражданин одной из стран Средней Азии. Он приехал в Псков на заработки, в последнее время работал в составе ремонтной бригады, которая выполняла заказы в областной столице.

Сейчас бригада занята на ремонте одного из домов по улице Карла Маркса, именно там и произошла трагедия.

Мужчина вместе с напарниками поднялся на крышу двухэтажного строения, в этот день выполнялись кровельные работы. Во время ремонта рабочий сорвался и упал вниз. От полученных травм он погиб на месте.

В пресс-службе СУ СК России по Псковской области уточнили, что на улицу Карла Маркса сразу же выехала следственная группа. Сейчас опрашиваются свидетели, восстанавливаются все детали произошедшего.