2018-10-02T21:52:24+03:00
Общество

Глава региона Михаил Ведерников лично встретится с победителями конкурса «Лечу в Москву»

Календари с их рисунками корреспондент «Комсомолки» подарил губернатору после посадки первого самолета «Москва - Псков»
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Глава Псковской области Михаил Ведерников в качестве подарка получил от редакции "Комсомолки" календари с работами победителей конкурса "Лечу в Москву".Глава Псковской области Михаил Ведерников в качестве подарка получил от редакции "Комсомолки" календари с работами победителей конкурса "Лечу в Москву".Фото: Владимир Кольцов
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично встретится с победителями конкурса детского рисунка «Лечу в Москву». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», такое решение глава региона принял 2 октября во время встречи первого рейса из Москвы авиакомпании «Азимут».

Журналист летел этим бортом и после приземления вручил губернатору календари на 2019 год, на которых красовались рисунки Ивана Павлова, Алёны Завалиной и Анастасии Пилипейко. Эти ребята стали лучшими в читательском голосовании «Комсомолки» в возрастных категориях от 3 до 6, от 7 до 12 и от 13 до 17 лет соответственно.

- Надо организовать встречу с ними, - обратился к корреспонденту Михаил Ведерников. – Мы свяжемся с редактором. Предположительно это будет на следующей неделе.

КОНКРЕТНО

«Лечу в Москву» - конкурс детского рисунка. Кроме больших календарей с рисунками победителей конкурса, редакция сделала несколько маленьких календарей, которые получили пассажиры первых двух полётов «Суперджета».

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