2018-10-02T21:43:45+03:00
Общество

Появилась возможность уехать из аэропорта в Пскове на общественном транспорте

Чиновники скорректировали движение одного автобуса и запустили маршрутное такси
Виталий Суриков
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"Аэроэкспресс" - возможность пассажиров с комфортом добраться от аэропорта до улицы Рокоссовского."Аэроэкспресс" - возможность пассажиров с комфортом добраться от аэропорта до улицы Рокоссовского.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Пскове пассажиры нового авиарейса, связывающего областную столицу с Москвой, смогут беспрепятственно воспользоваться общественным транспортом. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, для этих целей поменяли схему движения автобуса № 4 и организовали движение «Аэроэкспресса».

Комфортабельный микроавтобус может довезти пассажиров самолета до улицы Рокоссовского через Рижский проспект и улицу Коммунальную. Здесь можно самому доехать с комфортом, и довезти свои вещи.

Автобус № 4 теперь будет подъезжать к аэропорту после прибытия самолета и перед вылетом. Во вторник и четверг автобус остановится у воздушной гавани в 13.54, после чего отправится в центр Пскова. Перед отлетом самолета четверка заедет в аэропорт в 15.11. В воскресенье время прибытия поменяется не сильно: после прибытия автобус подъедет в 13.44, а перед отлетом привезет пассажиров в 15.14.

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