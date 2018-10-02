В Псковской области полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 21:43 2018-10-02T21:43:56+03:00

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В Псковской области полицейские задержали 46-летнего педофила. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, его жертве не было 14 лет.

Как установили следователи, инцидент произошел 29 сентября. Мужчина изрядно перепил и решил сексуальные потребности. Он поймал 11-летнего мальчика, силой затащил его к себе в квартиру и надругался над ним. После того, как потерпевший смог убежать, он все рассказал родителям. Они и обратились в полицию.

Псковича задержали. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Потерпевший опознал злоумышленника, да и оказалось, что мужчину раньше судили по этой статье. Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Мужчина находится под стражей, следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение.