2018-10-03T09:40:03+03:00
Происшествия

Псковские пограничники задержали трёх иностранцев, разыскивающихся на федеральном уровне

Нарушителям теперь придется ответить перед законом
БЕВЗА АНАСТАСИЯ
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Трём гражданам Молдовы, которых поймали псковские пограничники, теперь придется ответить за совершенные преступления.Трём гражданам Молдовы, которых поймали псковские пограничники, теперь придется ответить за совершенные преступления.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Посковские пограничники проявили бдительность и задержали на международном пункте пропуска трех граждан Молдовы, которые находились в федеральном розыске. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, иностранцы направлялись в Латвийскую республику.

Задержали нарушителей одного за другим. Вся их подноготная выяснилась при проверке документов.

В ведомстве уточнили, что двое молодых людей, 1993 и 1986 года рождения, разыскиваются на родине за нарушение правил дорожного движения. Друг друга они не знали, преступления тоже совершали порознь. А третьего мужчину разыскивали ограбление, во время которого он угрожал хозяевам дома.

Молодым людям грозит лишение свободы в соответствии с их преступлениями. А пока иностранцы ждут дальнейших решений по их судьбам в полиции Себежа.

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