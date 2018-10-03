2018-10-03T10:50:45+03:00
Общество

В Дедовичах повсеместно дали отопление

Сотрудники электростанции провели ремонт, диагностику и профилактические работы системы отопления
Алексей Назаров
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В Дедовичах теперь везде есть отопление.В Дедовичах теперь везде есть отопление.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В посёлке Дедовичи Псковского района электростанция начала отапливать абсолютно все здания, в которых есть необходимое оборудование. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ПАО «ОГК-2», теперь организация подключила к теплоснабжению и все многоквартирные дома. Сейчас посёлок в полном объёме снабжают теплом. Объекты социальной сферы же получили заветное тепло ещё 26 сентября.

– Чтобы всё было стабильно и безопасно, сотрудники электростанции отремонтировали несколько блоков, первый и второй, – сообщили в организации. – Усилен пароперегреватель высокого давления.

Кроме того, в компании отметили, что сотрудники заменили несколько изношенных участков сетей, проделали диагностику и профилактическую работу. В организации негодует, что для того, чтобы починить оборудование и перекладки теплотрасс, не удалось использовать деньги должников.

КОНКРЕТНО

На 1 октября 2018 года долг пользователей перед электростанцией, за поставляемое тепло, – 42,53 миллиона рублей.

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