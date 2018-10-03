Купон для регистрации на псковский фестиваль «Маленький чемпион» опубликован в еженедельнике «Комсомольская правда»

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-03T11:29:14+03:00

Уже можно покупать номер свежий номер "Комсомолки" и идти регистрироваться на забеги "Маленького чемпиона". Фото: Владимир Кольцов

К участию в празднике приглашаются семьи с детьми в возрасте от 6 месяцев до 2 лет

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3 октября началась регистрация участников семейного фестиваля «Маленький чемпион», который пройдет в Пскове в 15-й раз. Организатором мероприятия выступает издание «Комсомольская правда – Псков».

- «Маленький чемпион» - это один из самых ярких городских праздников. Традиционно он собирает на своей площадке около 400-500 участников и гостей, - рассказала главный редактор «Комсомолки» в Пскове Ирина Потапова.

На фестивале малышам в возрасте от 6 месяцев до 2 лет предстоит преодолеть десятиметровую дорожку на скорость.

- По сути это первые спортивные состязания в жизни малышей. Но мероприятие преследует и массу других целей. В первую очередь, это площадка для обмена опытом для молодых родителей, для приобретения опыта общения детей. Конечно, этот праздник позволяет укрепить отношения в семье, - пояснила Ирина Потапова.

Первый купон опубликован в еженедельнике за 3 октября. Все желающие могут его заполнить и отправить или принести в редакцию. Обязательное условие – оплата организационного сбора в размере 300 рублей.