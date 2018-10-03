2018-10-03T12:21:59+03:00
Общество

В Пскове заработала школа ганзейского волонтерства

Желающим расскажут историю Ганзейского союза и Ганзейских дней, а также научат основам общения на английском и немецком языках
Алексей Назаров
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В конце обучения все потенциальные волонтеры сдадут тест на знание материала. Фото: молодежный центр Пскова.В конце обучения все потенциальные волонтеры сдадут тест на знание материала. Фото: молодежный центр Пскова.
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В Псковском городском молодёжном центре начала работать школа ганзейского волонтёрства. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» начальник информационного отдела Псковского городского молодёжного центра Зиновьева Елена, уже прошло первое занятие. В честности, сотрудники уже провели лекцию, посвящённую истории Ганзейского союза.

– На занятии были 37 потенциальных волонтёров, – сообщили в организации.

Школа собирается проводить четыре тематических занятия в неделю, после чего обучающихся ждёт итоговая работа в виде теста. Помимо истории союза и праздника, всех желающих научат и базовому общению на английском и немецком языках. Кроме того, в организации добавили также, что сотрудники готовят два потока волонтёров, которые будут содействовать на ключевых мероприятиях. Первый поток сотрудники обучат в октябре 2018 года. Второй же – в декабре. Сами же мероприятия пройдут в июне 2019 года, на 39-ых международных Ганзейских днях.

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