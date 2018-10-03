2018-10-03T13:17:01+03:00
Общество

В Пскове изменилась схема проезда перекрестка улицы Горького и Рижского проспекта

Водители, направляющиеся из центра города, теперь всегда смогут повернуть направо
Виталий Суриков
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Повернуть направо с Рижского проспекта на улицу Максима Горького? Легко.Повернуть направо с Рижского проспекта на улицу Максима Горького? Легко.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове изменилась схема проезда перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в городском ГИБДД, это произошло по инициативе ведомства.

Изменения касаются поворота направо, если автомобилист направляется от площади Ленина в сторону улицы Петровской. Теперь на светофоре появился дополнительный знак 5.35д «Уступи всем и можно направо». Это значит, что водитель независимо от светофора сможет совершить маневр. Даже на красный свет. Только перед этим надо убедиться в его безопасности и пропустить пешеходов.

- Мы просим водителей быть особенно внимательными при проезде этого перекрестка, - отметила инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова.

КСТАТИ

Последние изменения стали возможны после того, как городское ГИБДД поменяло схему проезда на этом перекрестке в конце августа. Тогда псковским водителям запретили проезжать прямо по улице Максима Горького в сторону улицы Коммунальной.

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