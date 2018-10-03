В Пскове на улице Юбилейной машина под управлением женщины сбила пешехода
В Пскове на улице Юбилейной под колоса автомобиля попал пожилой пскович. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в городском ГИБДД, 74-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Сообщение об аварии поступило в 13.05, - рассказала инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова. – За рулем автомобиля находилась женщина 1963 года рождения.
По предварительным данным, пострадавший получил множественные травмы лица, перелом носа и травму плеча. С места происшествия его не скорой увезли в областную клиническую больницу. Полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.
КСТАТИ
За первую половину вторника, 3 октября, в Пскове произошло семь аварий. Травмы в них получил только один человек. В городском ГИБДД напоминают водителям о возможности оформления европротокола, который оформляется, если в аварии кроме машин никто не пострадал.