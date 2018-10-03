В Пскове на улице Юбилейной машина под управлением женщины сбила пешехода

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-03T15:08:04+03:00

В Пскове за полдня произошло семь аварий, одна из них - наезд на пешехода. Фото: Сергей ГАПОН

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В Пскове на улице Юбилейной под колоса автомобиля попал пожилой пскович. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в городском ГИБДД, 74-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Сообщение об аварии поступило в 13.05, - рассказала инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова. – За рулем автомобиля находилась женщина 1963 года рождения.

По предварительным данным, пострадавший получил множественные травмы лица, перелом носа и травму плеча. С места происшествия его не скорой увезли в областную клиническую больницу. Полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.

КСТАТИ

За первую половину вторника, 3 октября, в Пскове произошло семь аварий. Травмы в них получил только один человек. В городском ГИБДД напоминают водителям о возможности оформления европротокола, который оформляется, если в аварии кроме машин никто не пострадал.