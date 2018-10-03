Учитель из Пскова отправится на «Разговор с министром»

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-03T15:29:27+03:00

Педагог из Пскова получил шоколадного пеликана перед "Разговором с министром". Фото: Олег ЗОЛОТО

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Учитель истории и обществознания из Пскова Илья Казанцев попал в пятерку сильнейших педагогов России. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в областном управлении образования, компанию ему составили учителя из Москвы, Московской и Брянской областей и Чеченской республики.

Все участники финального испытания конкурса «Учитель года - 2018» стали обладателями специальных призов – малых пеликанов из белого шоколада. Уже завтра, 4 октября их ждет заключительное испытание – «Разговор с министром». Именно после него определится победитель всероссийского конкурса педагогов.

Награждение победителя состоится в Москве в большом кремлевском дворце. Главный приз – хрустальный пеликан.

КСТАТИ

До этого учитель истории и обществознания лицея № 4 Пскова Илья Казанцев, попал в число пятнадцати педагогов, которые пробились во второй тур всероссийского конкурса «Учитель года - 2018».