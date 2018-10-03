Псков хотят обеспечить чистой водой

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-03T15:47:11+03:00

Около 30 тысяч кубических метров чистой воды будет доступно псковичам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Возможно, проект начнут реализовывать уже в конце 2018 года

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Псков планируют обеспечить чистой водой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, улучшить состояние питьевой воды собираются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия».

– За проект хотят взяться уже в конце 2018 год. По итогам работ планируется улучшить для города производительность водозабора на 30 тысяч кубометров, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что период программы «Россия – Латвия» – с 2014 по 2020 годы. Она должна разрешить проблемы развития приграничных территорий. В программу входят совместные проекты Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также нескольких регионов Латвии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий закон 2 октября 2018 года. До этого, 26 сентября, акт одобрили в Совете Федерации, а 20 сентября, – в Государственной Думе. Финансовое соглашение подписали в Москве ещё 29 декабря 2016 года.