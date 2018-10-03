2018-10-03T15:47:11+03:00
Общество

Псков хотят обеспечить чистой водой

Возможно, проект начнут реализовывать уже в конце 2018 года
Алексей Назаров
Поделиться:
Около 30 тысяч кубических метров чистой воды будет доступно псковичам.Около 30 тысяч кубических метров чистой воды будет доступно псковичам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Псков планируют обеспечить чистой водой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, улучшить состояние питьевой воды собираются в рамках программы приграничного сотрудничества «РоссияЛатвия».

– За проект хотят взяться уже в конце 2018 год. По итогам работ планируется улучшить для города производительность водозабора на 30 тысяч кубометров, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что период программы «Россия – Латвия» – с 2014 по 2020 годы. Она должна разрешить проблемы развития приграничных территорий. В программу входят совместные проекты Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также нескольких регионов Латвии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий закон 2 октября 2018 года. До этого, 26 сентября, акт одобрили в Совете Федерации, а 20 сентября, – в Государственной Думе. Финансовое соглашение подписали в Москве ещё 29 декабря 2016 года.

Еще больше материалов по теме: «Псков. Городская среда»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из федерального бюджета Псковская область получила 70 миллионов рублей для социальных выплат
В центре Пскова планируют сделать велодорожки
Учитель из Пскова отправится на «Разговор с министром»
В Пскове на улице Юбилейной машина под управлением женщины сбила пешехода
В Пскове изменилась схема проезда перекрестка улицы Горького и Рижского проспекта
В Пскове заработала школа ганзейского волонтерства
Купон для регистрации на псковский фестиваль «Маленький чемпион» опубликован в еженедельнике «Комсомольская правда»
В Дедовичах повсеместно дали отопление
Псковские пограничники задержали трёх иностранцев, разыскивающихся на федеральном уровне
В Псковской области полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнего мальчика
Появилась возможность уехать из аэропорта в Пскове на общественном транспорте
Глава региона Михаил Ведерников лично встретится с победителями конкурса «Лечу в Москву»
В Пскове погиб упавший с крыши строитель
Псковские пограничники и таможенники предотвратили вывоз ценных книг из России
Псковские таможенники вернули 100 товарных партий в республику Беларусь
Псковская «Чернильница-2018» получила рекордное количество заявок
Более 2 млн рублей выплатили рабочим псковского предприятия после вмешательства прокуратуры
В Великих Луках задержали мужчину, укравшего у знакомого системный блок
Первый авиарейс «Москва - Псков» приземлился на аэродроме в Крестах
В Пскове обнаружили двух продавцов, нелегально торгующих древесиной
Стала известная дата проведения семейного праздника «Маленький чемпион»
В Пскове ищут подрядчиков на ремонты зданий к Ганзейским дням
В Москве началась регистрация на первый авиарейс до Пскова